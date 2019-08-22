В ДТП с участием туристического автобуса «Псков-Москва» пострадали 8 человек

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-22T11:19:04+03:00

Фото: ГИБДД по Московской области. В аварии пострадал один житель Псковской области.

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В дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса «Псков-Москва» пострадали 8 человек. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, среди них один житель региона.

Уже известно, что пассажирский автобус одной из частных компаний ехал по маршруту «Псков-Москва». Очевидцы сообщают, что 22 августа около 6.30 утра водитель заснул за рулём. В результате на 69-м километре трассы «Балтия» автобус съехал с автодороги вправо и опрокинулся.

В салоне находились 14 пассажиров. В аварии пострадали 8 из них. Шестерых доставили в Истринскую больницу с травмами средней тяжести.

Фото: vk.com/msk_today. В ДТП в Московской области попал автобус частной компании.

КСТАТИ

Глава региона Михаил Ведерников заявил о том, что лично проконтролирует оказание медпомощи пострадавшим в Московской области. Пострадавшему жителю Псковской области готовы помочь в медицинских учреждениях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU