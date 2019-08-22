2019-08-22T11:19:04+03:00
Происшествия

В ДТП с участием туристического автобуса «Псков-Москва» пострадали 8 человек

Водитель транспортного средства заснул за рулём
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Московской области. В аварии пострадал один житель Псковской области.Фото: ГИБДД по Московской области. В аварии пострадал один житель Псковской области.
Изменить размер текста:

В дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса «Псков-Москва» пострадали 8 человек. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, среди них один житель региона.

Уже известно, что пассажирский автобус одной из частных компаний ехал по маршруту «Псков-Москва». Очевидцы сообщают, что 22 августа около 6.30 утра водитель заснул за рулём. В результате на 69-м километре трассы «Балтия» автобус съехал с автодороги вправо и опрокинулся.

В салоне находились 14 пассажиров. В аварии пострадали 8 из них. Шестерых доставили в Истринскую больницу с травмами средней тяжести.

Фото: vk.com/msk_today. В ДТП в Московской области попал автобус частной компании.

Фото: vk.com/msk_today. В ДТП в Московской области попал автобус частной компании.

КСТАТИ

Глава региона Михаил Ведерников заявил о том, что лично проконтролирует оказание медпомощи пострадавшим в Московской области. Пострадавшему жителю Псковской области готовы помочь в медицинских учреждениях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области разыскивают девочку-подростка, которая сбежала в Европу
Около 400 литров опасного алкоголя без лицензии изъяли псковские полицейские
В Псковской области все школы и детсады допустили к новому учебному году
Глава Псковской области поздравил жителей региона с Днём российского флага
Прокуратура Палкинского района потребовала очистить автодорогу от травы и кустов
Дворянский дом 17 века в Пскове продали за 4,5 миллиона рублей
Псковские депутаты побывали в муниципальных банях города
Активная молодёжь из Псковской области участвует в фестивале "Таврида-арт" в Крыму
Псковичам рассказали, где можно отдохнуть на выходных
«Вторая волна» объектов Псковской области может быть включена в список ЮНЕСКО
Актёры Псковского академического театра драмы отпраздновали свадьбу
Губернатор Псковской области: Уходить с работы в 22 часа будем не скоро
Участникам Тура по новостройкам покажут 6 многоэтажных домов в Пскове
Водитель автобуса № 6 в Пскове за рулём сидит в соцсетях
Псковский губернатор рассказал о личном вкладе в разработку дизайна медали новорожденным
В труппе Псковского драмтеатра в новом сезоне появятся два новых актёра
Псковский губернатор: Соцсети - один из элементов нового формата работы
«Немов-центр» планируют открыть на стадионе в Пскове
В аварийном доме в Псковской области нелегально прописали 9 граждан
Спектакли студенческого театра на проекте «Сезоны добра» в Пскове посетили зрители в возрасте от 3 до 90 лет
В рамках проекта «Сезоны добра. Равные - равным» в Пскове состоялись 12 спектаклей для пенсионеров и детей из интерната
При тушении пожара в Великих Луках обнаружили труп мужчины
В Печорском районе осудили преступную группу, которая перевозила вьетнамцев-нелегалов в Европу
В честь юбилея образования региона в Пскове пройдут концерты, бесплатные экскурсии и выставки
На летнюю подработку устроились 318 псковских подростков
Два невельчанина не смогли удержаться от кражи газового баллона и музыкального центра
Глава великолукского предприятия обманывал налоговые органы и задолжал 6 миллионов
За незаконную продажу алкоголя псковский бизнесмен может попасть под суд