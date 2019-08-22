В ДТП с участием туристического автобуса «Псков-Москва» пострадали 8 человек
В дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса «Псков-Москва» пострадали 8 человек. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, среди них один житель региона.
Уже известно, что пассажирский автобус одной из частных компаний ехал по маршруту «Псков-Москва». Очевидцы сообщают, что 22 августа около 6.30 утра водитель заснул за рулём. В результате на 69-м километре трассы «Балтия» автобус съехал с автодороги вправо и опрокинулся.
В салоне находились 14 пассажиров. В аварии пострадали 8 из них. Шестерых доставили в Истринскую больницу с травмами средней тяжести.
Фото: vk.com/msk_today. В ДТП в Московской области попал автобус частной компании.
КСТАТИ
Глава региона Михаил Ведерников заявил о том, что лично проконтролирует оказание медпомощи пострадавшим в Московской области. Пострадавшему жителю Псковской области готовы помочь в медицинских учреждениях региона.
ИСТОЧНИК KP.RU