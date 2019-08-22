В Псковской области все школы и детсады допустили к новому учебному году
В Псковской области все учреждения образования допустили к новому учебному году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, разрешения о допуске школ и детских садов региона подписали на местах все проверяющие комиссии. Благодаря этому в новом учебном году детей примет 361 заведение.
В преддверии 1 сентября множество зданий были отремонтированы. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Александр Седунов. В них заменили инженерные сети, окна и двери, обновили систему отопления, выполнили косметический и капитальный ремонты. Из бюджета города и области на эти цели выделили около 110 миллионов.
В 20 учебных заведениях, благодаря реализации проекта «Детский спорт», отремонтировали спортзалы. На осуществление этой инициативы поступило свыше 21 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU