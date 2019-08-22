2019-08-22T11:45:50+03:00
Общество

В Псковской области все школы и детсады допустили к новому учебному году

Осенью в регионе свои двери откроют более 360 образовательных учреждений
Анна БЫСТРОВА
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Все школы и детсады региона готовы к 1 сентября.Все школы и детсады региона готовы к 1 сентября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Псковской области все учреждения образования допустили к новому учебному году. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, разрешения о допуске школ и детских садов региона подписали на местах все проверяющие комиссии. Благодаря этому в новом учебном году детей примет 361 заведение.

В преддверии 1 сентября множество зданий были отремонтированы. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Александр Седунов. В них заменили инженерные сети, окна и двери, обновили систему отопления, выполнили косметический и капитальный ремонты. Из бюджета города и области на эти цели выделили около 110 миллионов.

В 20 учебных заведениях, благодаря реализации проекта «Детский спорт», отремонтировали спортзалы. На осуществление этой инициативы поступило свыше 21 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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