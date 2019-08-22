2019-08-22T12:07:02+03:00
Происшествия

Около 400 литров опасного алкоголя без лицензии изъяли псковские полицейские

Владельцу торговых точек грозит наказание
Анна БЫСТРОВА
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Сотрудники полиции изъяли продукцию у псковского бизнесмена.Сотрудники полиции изъяли продукцию у псковского бизнесмена.
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Сотрудники правоохранительных органов изъяли в псковских магазинах около 400 литров опасного алкоголя без лицензии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, множество нарушений обнаружили участковые во время рейдов по торговым павильонам.

Правоохранительные органы установили, что на улице Металлистов в областном центре предприниматель реализовывал этиловый спирт. Кроме того, у бизнесмена не было лицензии и сопроводительных документов на товар. Аналогичные нарушения стражи правопорядка обнаружили и в другом магазине этого предпринимателя на улице Советской. Помимо горячительных напитков там продавали спирт и косметические лосьоны на основе спирта.

Полицейские зафиксировали нарушения и составили акт. Теперь псковскому бизнесмену грозит наказание за нарушение законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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