В Псковской области разыскивают девочку-подростка, которая сбежала в Европу

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-22T12:30:30+03:00

По предварительным сведениям, она ушла в компании своего приятеля

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы Псковской области разыскивают девочку-подростка, которая собиралась сбежать в Европу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, межрайонный следственный отдел продолжает поиски 14-летней Вероники Пугачёвой.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, девочка ушла из дома 19 августа. С этого времени её семья, проживающая в деревне Родина Псковского района, не может выяснить местонахождение дочери. Сообщается также, что девочка могла уйти в компании своего совершеннолетнего приятеля. Они планировали пересечь границу и попасть в страны Евросоюза.

Следователи просят граждан, располагающих информацией, сообщить сведения о местонахождении Вероники Пугачёвой по телефону 29-06-35.

КСТАТИ

В этом году 14-летняя Вероника Пугачёва уже сбегала из дома. Это произошло в мае. Подростка нашли лишь спустя неделю в Тверской области. Туда беглянка добралась пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU