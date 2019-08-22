В Псковской области разыскивают девочку-подростка, которая сбежала в Европу
Правоохранительные органы Псковской области разыскивают девочку-подростка, которая собиралась сбежать в Европу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, межрайонный следственный отдел продолжает поиски 14-летней Вероники Пугачёвой.
Как удалось выяснить сотрудникам полиции, девочка ушла из дома 19 августа. С этого времени её семья, проживающая в деревне Родина Псковского района, не может выяснить местонахождение дочери. Сообщается также, что девочка могла уйти в компании своего совершеннолетнего приятеля. Они планировали пересечь границу и попасть в страны Евросоюза.
Следователи просят граждан, располагающих информацией, сообщить сведения о местонахождении Вероники Пугачёвой по телефону 29-06-35.
КСТАТИ
В этом году 14-летняя Вероника Пугачёва уже сбегала из дома. Это произошло в мае. Подростка нашли лишь спустя неделю в Тверской области. Туда беглянка добралась пешком.
ИСТОЧНИК KP.RU