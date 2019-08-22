Пять населённых пунктов Псковской области получат новые лесопатрульные комплексы
Пять населённых пунктов Псковской области получат новые малые лесопатрульные комплексы для тушения пожаров. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в начале сентября технику направят в Псков, Невель, Бежаницы, Опочку и Струги Красные.
На реализацию этого замысла направили порядка 13 миллионов рублей из бюджета Псковской области. При проведении аукциона удалось снизить стоимость техники на 10%. В результате лесопатрульные комплексы приобрели менее чем за 12 миллионов.
КОНКРЕТНО
Новая техника применяется для профилактики возгорания на территории лесных массивов и тушения пожаров. Внутри каждого комплекса находятся ёмкости для воды, помпы, пожарные рукава и лебёдка. Помимо этого, на место происшествия в лесопатрульном комплексе смогут выехать пятеро специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU