Пять населённых пунктов Псковской области получат новые лесопатрульные комплексы

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-22T15:52:37+03:00

На покупку техники потратили около 12 миллионов

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Пять населённых пунктов Псковской области получат новые малые лесопатрульные комплексы для тушения пожаров. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в начале сентября технику направят в Псков, Невель, Бежаницы, Опочку и Струги Красные.

На реализацию этого замысла направили порядка 13 миллионов рублей из бюджета Псковской области. При проведении аукциона удалось снизить стоимость техники на 10%. В результате лесопатрульные комплексы приобрели менее чем за 12 миллионов.

КОНКРЕТНО

Новая техника применяется для профилактики возгорания на территории лесных массивов и тушения пожаров. Внутри каждого комплекса находятся ёмкости для воды, помпы, пожарные рукава и лебёдка. Помимо этого, на место происшествия в лесопатрульном комплексе смогут выехать пятеро специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU