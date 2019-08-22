2019-08-22T16:14:32+03:00
Происшествия

Росгвардейцы из Опочки задержали 50-летнего хулигана

Дебоширу грозит административная ответственность
Анна БЫСТРОВА
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В Опочке росгвардейцы задержали хулигана.В Опочке росгвардейцы задержали хулигана.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники Росгвардии в городе Опочка Псковской области задержали 50-летнего хулигана. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Росгвардии региона, на территории одного из охраняемых объектов 21 августа сработала тревожная кнопка.

Группа задержания прибыла на место происшествия незамедлительно. Оказалось, что около четырёх часов вечера один из местных жителей, находящихся на территории автостанции по улице Коммунальной, стал неадекватно себя вести. Мужчина грубо бранился. А когда сотрудники Росгвардии потребовали его прекратить дебош, он ответил отказом.

В связи с этим экипаж вневедомственной охраны задержал хулигана и передал полиции. Теперь правоохранительные органы обвиняют мужчину в неповиновении представителям власти. Дебошира ждёт административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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