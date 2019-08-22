Росгвардейцы из Опочки задержали 50-летнего хулигана

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-22T16:14:32+03:00

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Сотрудники Росгвардии в городе Опочка Псковской области задержали 50-летнего хулигана. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Росгвардии региона, на территории одного из охраняемых объектов 21 августа сработала тревожная кнопка.

Группа задержания прибыла на место происшествия незамедлительно. Оказалось, что около четырёх часов вечера один из местных жителей, находящихся на территории автостанции по улице Коммунальной, стал неадекватно себя вести. Мужчина грубо бранился. А когда сотрудники Росгвардии потребовали его прекратить дебош, он ответил отказом.

В связи с этим экипаж вневедомственной охраны задержал хулигана и передал полиции. Теперь правоохранительные органы обвиняют мужчину в неповиновении представителям власти. Дебошира ждёт административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU