2019-08-22T16:36:16+03:00
Звезды

Исторический праздник «Воевода Шуйский» вновь соберёт псковичей в сентябре

Гостей ждут пять разнообразных площадок
Анна БЫСТРОВА
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Фото: vk.com/vevoda_shuiskiy_psk. Насыщенную программу обещают организаторы исторического праздника в Пскове!Фото: vk.com/vevoda_shuiskiy_psk. Насыщенную программу обещают организаторы исторического праздника в Пскове!
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Исторический праздник «Воевода Шуйский» вновь соберёт псковичей на своих площадках в сентябре 2019 года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, в этом году праздник пройдёт на площадке вблизи Покровской башни уже в четвёртый раз.

Гостей будут ждать 28 сентября с полудня до семи вечера по адресу улица Кузнецкая, дом 2. Там расположатся 5 главных площадок мероприятия.

На исторической зрители смогут увидеть бои реконструкторов и рыцарские турниры, а также самостоятельно пострелять в лучном тире. Ремесленная площадка предложит мастер-классы и предоставит возможность купить вещи ручного производства. На музыкальной и зрелищной площадках гостей ждут концерты фольклорных коллективов и дефиле в исторических нарядах. А в сытном дворе посетителей накормят блюдами по средневековым рецептам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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