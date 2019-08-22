Исторический праздник «Воевода Шуйский» вновь соберёт псковичей в сентябре

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-22T16:36:16+03:00

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Исторический праздник «Воевода Шуйский» вновь соберёт псковичей на своих площадках в сентябре 2019 года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, в этом году праздник пройдёт на площадке вблизи Покровской башни уже в четвёртый раз.

Гостей будут ждать 28 сентября с полудня до семи вечера по адресу улица Кузнецкая, дом 2. Там расположатся 5 главных площадок мероприятия.

На исторической зрители смогут увидеть бои реконструкторов и рыцарские турниры, а также самостоятельно пострелять в лучном тире. Ремесленная площадка предложит мастер-классы и предоставит возможность купить вещи ручного производства. На музыкальной и зрелищной площадках гостей ждут концерты фольклорных коллективов и дефиле в исторических нарядах. А в сытном дворе посетителей накормят блюдами по средневековым рецептам.

ИСТОЧНИК KP.RU