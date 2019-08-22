2019-08-22T16:53:20+03:00
Происшествия

В псковском Доме офицеров произошло возгорание

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются
Анна БЫСТРОВА
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Фото: vk.com/ghest_pskov. Очевидцы заметили задымление на первом этаже здания.Фото: vk.com/ghest_pskov. Очевидцы заметили задымление на первом этаже здания.
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В псковском Доме офицеров произошло возгорание. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «ВКонтакте», пожар в здании начался предположительно в 15.30. Об этом сообщил один из очевидцев инцидента в группе «Жесть по-псковски» в соцсети.

Очевидец также поделился кадрами, на которых видно задымление в районе крыльца здания по улице Комдива Кирсанова, дом 5 и предположил, что возгорание началось на первом этаже здания.

Фото: vk.com/ghest_pskov. Пожарные незамедлительно прибыли к месту происшествия.

Фото: vk.com/ghest_pskov. Пожарные незамедлительно прибыли к месту происшествия.

Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, бригада пожарных в количестве двух машин выехала к пострадавшему зданию незамедлительно. В настоящее время причина пожара и ущерб от него уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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