2019-08-23T11:48:57+03:00
Спорт

Стала известна программа Чемпионата мира по силовому воркауту в Пскове

Самого сильного и выносливого выберут уже в эти выходные!
Алиса Солнцева
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Фото: vk.com/pskovworkout. В Пскове пройдёт Чемпионат мира по воркауту.Фото: vk.com/pskovworkout. В Пскове пройдёт Чемпионат мира по воркауту.
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Появилась программа Чемпионата мира по силовому воркауту, который пройдёт в Пскове 24 августа. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального сообщества мероприятия в социальной сети «Вконаткте», помимо соревнований на площадке будут организованы спортивные и развлекательные мероприятия для зрителей.

12.30 – Конкурс для зрителей.

12.40 – Показательные выступления от Псковского движения «Street Workout».

13.00 – Официальное открытие силового Чемпионата мира по воркауту.

13.40 – Отборы на выносливость среди мужчин.

15.50 – Отборы на выносливость среди женщин.

16.50 – Выступление танцевального коллектива «Enamorados Latina».

17.00 – Финальный этап соревнований на выносливость среди мужчин.

18.30 – Финальный этап соревнований на выносливость среди женщин.

19.30 – Показательные выступления от псковских спортсменов отделения аэробики ДЮСШ «Гармония».

Фото: vk.com/pskovworkout. Зрители могут поддержать участников.

Фото: vk.com/pskovworkout. Зрители могут поддержать участников.

19.40 – Силовой этап соревнований (подтягивания, отжимания, приседания).

21.10 – Церемония награждения победителей силового Чемпионата мира по воркауту.

КОНКРЕТНО

Чемпионат пройдет в Пскове по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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