Стала известна программа Чемпионата мира по силовому воркауту в Пскове
Появилась программа Чемпионата мира по силовому воркауту, который пройдёт в Пскове 24 августа. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официального сообщества мероприятия в социальной сети «Вконаткте», помимо соревнований на площадке будут организованы спортивные и развлекательные мероприятия для зрителей.
12.30 – Конкурс для зрителей.
12.40 – Показательные выступления от Псковского движения «Street Workout».
13.00 – Официальное открытие силового Чемпионата мира по воркауту.
13.40 – Отборы на выносливость среди мужчин.
15.50 – Отборы на выносливость среди женщин.
16.50 – Выступление танцевального коллектива «Enamorados Latina».
17.00 – Финальный этап соревнований на выносливость среди мужчин.
18.30 – Финальный этап соревнований на выносливость среди женщин.
19.30 – Показательные выступления от псковских спортсменов отделения аэробики ДЮСШ «Гармония».
Фото: vk.com/pskovworkout. Зрители могут поддержать участников.
19.40 – Силовой этап соревнований (подтягивания, отжимания, приседания).
21.10 – Церемония награждения победителей силового Чемпионата мира по воркауту.
КОНКРЕТНО
Чемпионат пройдет в Пскове по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9.
ИСТОЧНИК KP.RU