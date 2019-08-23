Президент России поздравил псковичей с юбилеем со дня образования региона

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-23T12:42:15+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил псковичей с 75-летним юбилеем со дня образования региона. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», обращение к жителям области появилось на официальном сайте президента страны в сети Интернет.

Владимир Путин напомнил, что Псковская область внесла большой вклад в развитие государственности. Это обстоятельство глава государства связал с тем, что наш регион — «это Родина мужественных, талантливых, искренне любящих Отечество людей».

Президент Российской Федерации также отметил, что псковская земля издавна вдохновляет деятелей искусства на создание новых произведений. По словам Владимира Путина, чрезвычайно важно, что жители региона воспитывают и с своих детях такую же любовь и уважение к родной земле.

Глава государства также пожелал псковичам семейного благополучия и энергии для реализации задуманного.

ИСТОЧНИК KP.RU