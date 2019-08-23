Полицейские Великих Лук получили пять новых служебных автомобилей

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-23T13:04:23+03:00

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Полицейские города Великие Луки Псковской области получили ключи от пяти служебных автомобилей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, новая техника позволит полицейским оперативно реагировать на обращения граждан и быстрее прибывать на место происшествия.

Пять автомобилей отечественного производства распределили между сотрудниками патрульно-постовой службы, дежурной части и кинологами. Ключи от транспорта великолучане получили из рук заместителя главы отдела по охране общественного порядка ОМВД России по городу Великие Луки Василия Марченкова. Он подчеркнул, что новая техника современна. Она отвечает всем требованиям министерства внутренних дел.

После проведения торжественной части, священнослужитель освятил автомобили. Эту традицию сотрудники ведомства всегда соблюдают, прежде чем сесть за руль новой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU