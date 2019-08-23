2019-08-23T14:46:44+03:00
Спорт

В Пскове планируют построить ещё одну гребную базу для детей и юношества

Она моет появиться на территории стадиона «Электрон»
Анна БЫСТРОВА
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Построить новую гребную базу предложил Михаил Ведерников.Построить новую гребную базу предложил Михаил Ведерников.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове может появиться ещё одна гребная база для детей и юношества. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, вопрос о строительстве поднимался 23 августа во время приёма граждан губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

Тренер детско-юношеской спортивной школы «Ника» рассказал главе Псковской области о том, что учреждение остро нуждается в дополнительном финансировании. Трём сотням воспитанникам спортшколы в межсезонье приходится заниматься лишь на 3 тренажёрах. Не хватает и экипировки.

- Нам делает замечания президент Федерации академической гребли, - подчеркнул тренер.

Михаил Ведерников отметил, что псковские гребцы демонстрируют профессионализм и отличную подготовку на соревнованиях. Поэтому поручил выделить деньги из резервного фонда на подготовку сборной. Помимо этого, глава региона предложил заложить в плане реконструкции стадиона «Электрон» помещения для новой гребной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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