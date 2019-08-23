2019-08-23T15:47:36+03:00
Общество

"Экопром" предложил два способа вывоза мусора с острова Колпина в Псковском озере

Очистить остров от мусора смогут уже до середины сентября
Василиса Алексеева
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На острове планируют организовать мешковой сбор мусора.На острове планируют организовать мешковой сбор мусора.
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На острове Колпина в акватории Псковского озера с рабочим визитом побывали депутат облсобрания Виктор Остренко, глава Круппской волости Светлана Жирнова и руководитель ООО «Экопром» Сергей Пайст.

Вопрос о налаживании вывоза мусора с острова был поднят неделю назад на встрече директора регионального оператора по обращению с ТКО с представителями администрации Печорского района, тогда же и запланировали поездку.

- Есть два варианта решения проблемы, -отметил Сергей Пайст. - Первый - сделать на острове несколько павильонов для накопления мусора, аналогичные тому, что есть на Залите. Второй вариант, организовать мешковый сбор мусора, когда местные жители смогут приносить мешки прямо к причалу в день, когда будет организован вывоз.

Второй вариант реализовать легче, он позволит уже в середине сентября вывезти отходы.

– Если все получится, как нам это видится сейчас, на этой схеме пока и остановимся. Если же нет, вернемся к первому варианту, - отметил Сергей Пайст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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