В Бежаницах избили и изнасиловали 77-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-23T16:14:58+03:00

Зо-летний преступник проник в дом и напал на пенсионерку

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В отношении 30-летнего местного жителя Бежаницкий межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета России по Псковской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования пенсионерки (часть 1 статьи 131 УК РФ), сообщили «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре муниципалитета.

Как установили следователи, 3 августа этого года в Бежаницах, в период 2:15 до 2:58, мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в комнату жилого дома, чтобы изнасиловать женщину. Для этого обвиняемый напал на лежащую в кровати 77-летнюю пенсионерку, применил в отношении нее физическое насилие, затем изнасиловал.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Части 1 статьи 131 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание насильнику в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU