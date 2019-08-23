2019-08-23T17:33:41+03:00
Общество

Ясли "Малышок" на 60 мест открылись на улице Пражской в Псковской районе

Новое учреждение принимает малышей с июня
Василиса Алексеева
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Губернатор посетил новый детский сад.Губернатор посетил новый детский сад.
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В Псковском районе открылись ясли для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Новое учреждение назвали «Малышок».

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области, новое дошкольное образовательное учреждение разместилось на первом этаже многоквартирного дома по улице Пражской в деревне Борисовичи Псковского района. «Малышок» является филиалом Родинской средней общеобразовательной школы. Здание яслей начали строить в 2018 году, малышей оно принимает с июня 2019 год. Детский сад могут посещать 60 детей. Летом ясли посещают 34 ребенка.

«Малышок» 23 августа посетил губернатор Михаил Ведерников, который пообщался с сотрудниками, осмотрел помещения и игровую площадку. Общая площадь яслей- 603 квадратных метра, к нему относятся четыре игровые площадки. В яслях работают восемь педагогов. В здании находится группы с игровыми и спальными комнатами, свой кухонный блок и медкабинет.

Садик построили в рамках национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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