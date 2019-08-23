Самую короткую сессию в День знаний могут сдать все желающие на пикнике ПсковГУ

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-23T18:24:59+03:00

Праздник в Финском парке не только для студентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В День знаний, 1 сентября, На площадке у Троицкого моста ПсковГУ впервые устраивает масштабное мероприятие не только для своих студентов, но и для всех желающих.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе вуза, с 11. 00 до 18.00 гостей праздника будут развлекать интерактивные площадки для молодежи, взрослых и детей - творческая, историческая, спортивная, развлекательная, фотозона и ди-джей.

Все участники праздника получат импровизированные зачетные книжки. Прошедших все площадки и получивших отметки в зачётку отметят сувенирами и подарками.

На главной сцене праздника будут петь и танцевать сами студенты, выступят творческие коллективы выпускников университета, состоится розыгрыш призов. Закрытие праздника пройдет вместе с группой «Образцовый квартал» . В финале дня состоится вечеринка «Краски Холи».

ИСТОЧНИК KP.RU