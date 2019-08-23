Питерские фанаты футбольной команды "Зенит-2" приехали в Псков на матч с "Псков-747"

СЕГОДНЯ 18:42 2019-08-23T18:42:39+03:00

На стадион они прошли с громкими речевками и файерами

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Большая группа болельщиков питерского "Зенит-2" прибыла в Псков 23 августа. Фанаты футбольного клуба из северной столицы пришли на матч в Пскове хоть и с громкими речевками и файерами, но без нарушений общественного порядка, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На матч между «Зенит-2» и «Псков-747», который проходит в рамках Олимп-Первенства России среди команд клубов профессиональной футбольной лиги сезона 2019-2020 (6-й тур), прибыла значительная группа поддержки команды из Санкт-Петербурга. Порядок и безопасность граждан обеспечивала полиция и Росгвардия.

Фанаты проследовали по площади Ленина, Октябрьской площади и по улице Советской в сторону площади Победы.

В данный момент участники шествия болеют за свою команду на стадионе «747», где дежурят правоохранители и специалисты-кинологи. Матч начался в Пскове в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU