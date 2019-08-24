"Псковпассажиравтотранс" задержал начало продаж проездных на сентябрь

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-24T09:54:09+03:00

Проездной на месяц можно купить с 25 августа. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Купить проездной билет можно будет с 25 августа

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Продажа месячных проездных билетов в Пскове на сентябрь начнется с задержкой. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса», задержка продаж проездных на несколько дней связана с техническими проблемами.

Купить месячные городские и пригородные проездные билеты для школьников, студентов и всех льготных категорий граждан можно будет с 25 августа.

-Приносим извинения за доставленные неудобства, – обратились к жителям города в пресс-службе предприятия.

Касса по адресу: улица Леона Поземского, 123 начнет работать с 26 августа: Режим работы кассы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Суббота и воскресенье выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU