2019-08-24T11:25:00+03:00
Звезды

Герой фильма "Тайны следствия" привезет в Псков выставку своих картин

Картины Игоря Григорьева выставят в галерее "Дар"
Василиса Алексеева
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Художник и актер Игорь Григорьев на пленэре.Художник и актер Игорь Григорьев на пленэре.
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В Пскове в художественной галерее «Дар» 5 сентября открывается выставка художника, актера, телеведущего и драматурга Игоря Григорьева из Санкт-Петербурга, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в галерее.

Игорь Григорьев с детства занимался живописью. Его творческий псевдоним – Дрюппе, что в переводе с древнетунгусского означает «бодрость духа».

В Санкт-Петербурге прошли персональные выставки художника в галерее библиотеки А. Блока в 2000, 2002, 2003 годах: «Я был здесь», «Портреты», «Стога», «Вселенная и Дрюппе. Пейзажи», «Петербург-2002», «Петербург-2003», «Диалоги» и другие.

Художник и актер также участвовал в выставках: «Сорок десятин» в Санкт-Петербурге в 2019 году, «На солнечной стороне» также в Санкт-Петербурге в 2016, 2018 годах.

Как актер Игорь Григорьев многим известен по сериалам: «Морские дьяволы», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург» и многим другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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