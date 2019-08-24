Пскович шантажировал родственников наказанием и покончил с собой в квартире

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-24T11:57:03+03:00

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Вечером 23 августа в Пскове нашли тело мужчины, который до этого грозил наказанием родственникам, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Как рассказали в ведомстве, мужчина в этот вечер находился в квартире вместе с многочисленными родственниками и выпивал. Он грозился всех наказать, а потом заперся в комнате. По прошествии нескольких часов собравшиеся обеспокоились его отсутствием, и обнаружили его мертвым в комнате.

Детали происшедшего предстоит установить следственно-оперативной группе.

Также вечером в этот же день в Великих Луках погиб 93-летний пенсионер. Пожилой человек выпал из окна квартиры на пятом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU