Пскович шантажировал родственников наказанием и покончил с собой в квартире
Вечером 23 августа в Пскове нашли тело мужчины, который до этого грозил наказанием родственникам, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.
Как рассказали в ведомстве, мужчина в этот вечер находился в квартире вместе с многочисленными родственниками и выпивал. Он грозился всех наказать, а потом заперся в комнате. По прошествии нескольких часов собравшиеся обеспокоились его отсутствием, и обнаружили его мертвым в комнате.
Детали происшедшего предстоит установить следственно-оперативной группе.
Также вечером в этот же день в Великих Луках погиб 93-летний пенсионер. Пожилой человек выпал из окна квартиры на пятом этаже.
ИСТОЧНИК KP.RU