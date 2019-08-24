2019-08-24T12:22:30+03:00
Общество

Великие Луки празднуют 853-ю годовщину со дня основания

Василиса Алексеева
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Фото: pskov.ruФото: pskov.ru
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Великие Луки празднуют 853-летие со дня основания. Мероприятия, посвященные памятной дате, пройдут в городе 24 и 25 августа.

Праздничная программа включает в себя работу творческих интерактивных площадок, концерты и спортивные соревнования, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в муниципалитете. Основные мероприятия проходят сегодня, 24 августа.

В 12 часов в библиотечном квартале начала работу интерактивная программа «Нас объединяет книга». В это же время начали работу интерактивные площадки на площади Ленина. Детей развлекает: детское караоке, концерт любимых мелодий детских песен из мультфильмов.

Также с утра на площади Ленина работает агитационный пункт службы по контракту. Прошла церемония открытия Дня города, на которой наградили внесших вклад в развитие муниципалитета великолучан.

На набережной Ловати с 13.00 будет работать Город мастеров и фольклорная программа «Великолучаночка».

Завершится праздник концертом, феерией аэростатов и праздничным салютом на набережной реки Ловать.

Полная программа ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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