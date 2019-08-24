2019-08-24T13:06:34+03:00
Общество

Всероссийский форум #ЗаЗОЖ проходит в Пскове

Губернатор Михаил Ведерников предложил сделать мероприятие ежегодным
Василиса Алексеева
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#ЗаЗОЖ#ЗаЗОЖФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В СРК «Простория» в Пскове 24 августа проходит открытый всероссийский общественно-профессиональный форум #ЗаЗОЖ.

Участников форума поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

-Все успешные люди единогласно говорят: чистота мыслей является первоисточником успеха, а остальное — следствием. Выбор спорта, здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, правильное питание — всё это является осознанным выбором здравомыслящего человека. И, что не менее важно, сильная личность — единственная защита от вызовов современности, от всего, что может разрушить ваше здоровье, карьеру, а иногда и жизнь, — сказал глава региона.

24 августа в регионе проходят два крупных спортивных мероприятия: беговой фестиваль «Гвардейская битва» и чемпионат мира по воркауту. Михаил Ведерников пригласил участников форума посетить эти мероприятия.Губернатор также предложил проводить форум «ЗаЗОЖ» в Пскове ежегодно. Также предстоит проработать вопрос о грантовой поддержке проектов, которые участники будут защищать на мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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