Спортсменка Наталья Малеева получила предложение руки и сердца на соревнованиях в Пскове
На Чемпионате мира по силовому воркауту, который прошел в Пскове, не обошлось без сюрпризов.
Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе областной администрации, когда девушки, участницы соревнований, стояли на пьедестале слово взял слово вице-президент федерации воркаута России Михаил Китаев. Сначала он поблагодарил всех участников и болельщиков за внимание к чемпионату, а организаторов — за подготовку соревнований, а потом, через несколько секунд он повернулся к участнице соревнований Наталье Малеевой, опустился на колено и сделал предложение руки и сердца.
-Поздравляем! — разразились трибуны.
Ответ не заставил себя долго ждать, избранница ответила: «Да».
На соревнованиях Наталья Малеева заняла вторю строчку в зачету у девушек.
КОНКРЕТНО
Мировой чемпионат по воркауту прошел в Пскове 24 августа. В нем приняли участие спортсмены 15 стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU