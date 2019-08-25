Спортсменка Наталья Малеева получила предложение руки и сердца на соревнованиях в Пскове

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-25T10:56:14+03:00

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На Чемпионате мира по силовому воркауту, который прошел в Пскове, не обошлось без сюрпризов.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе областной администрации, когда девушки, участницы соревнований, стояли на пьедестале слово взял слово вице-президент федерации воркаута России Михаил Китаев. Сначала он поблагодарил всех участников и болельщиков за внимание к чемпионату, а организаторов — за подготовку соревнований, а потом, через несколько секунд он повернулся к участнице соревнований Наталье Малеевой, опустился на колено и сделал предложение руки и сердца.

-Поздравляем! — разразились трибуны.

Ответ не заставил себя долго ждать, избранница ответила: «Да».

На соревнованиях Наталья Малеева заняла вторю строчку в зачету у девушек.

КОНКРЕТНО

Мировой чемпионат по воркауту прошел в Пскове 24 августа. В нем приняли участие спортсмены 15 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU