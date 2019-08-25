2019-08-25T12:39:13+03:00
Происшествия

Несовершеннолетнюю девочку изнасиловали в Псковской области

Пскович изнасиловал ребенка своих знакомых
Василиса Алексеева
Поделиться:
Архив КПАрхив КПФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Заявление, о том что в одном из муниципалитетов Псковской области изнасилована несовершеннолетняя девочка, поступило 23 августа 2019 года, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ - изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Как следует из сообщения, 20 августа подозреваемый, изнасиловал девочку своих знакомых, оказавшись наедине с ребенком.

Благодаря слаженной работе следователей, сотрудников уголовного розыска территориального отдела полиции, аппарата УМВД России по Псковской области и столичной полиции предполагаемого злоумышленника быстро установили и задержали в столице. Выяснилось, что подозреваемым является пскович, который в последнее время живет и работает в Санкт-Петербурге.

Подозреваемого задержали. Сейчас его допрашивают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очевидцев устроенного наркоманом-водителем ДТП в Псковском районе просят откликнуться полицейские
Легковой автомобиль сбил лося в Псковской области
Спортсменка Наталья Малеева получила предложение руки и сердца на соревнованиях в Пскове
Всероссийский форум #ЗаЗОЖ проходит в Пскове
Великие Луки празднуют 853-ю годовщину со дня основания
Пскович шантажировал родственников наказанием и покончил с собой в квартире
Герой фильма "Тайны следствия" привезет в Псков выставку своих картин
В Великих Луках погиб 93-летний мужчина
"Псковпассажиравтотранс" задержал начало продаж проездных на сентябрь
Футбольный клуб "Псков-747" сыграл вничью с петербургским "Зенит-2"
Питерские фанаты футбольной команды "Зенит-2" приехали в Псков на матч с "Псков-747"
Самую короткую сессию в День знаний могут сдать все желающие на пикнике ПсковГУ
Ясли "Малышок" на 60 мест открылись на улице Пражской в Псковской районе
В Бежаницах избили и изнасиловали 77-летнюю женщину
"Экопром" предложил два способа вывоза мусора с острова Колпина в Псковском озере
В Пскове планируют построить ещё одну гребную базу для детей и юношества
Полицейские Великих Лук получили пять новых служебных автомобилей