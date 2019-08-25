Несовершеннолетнюю девочку изнасиловали в Псковской области

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-25T12:39:13+03:00

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Заявление, о том что в одном из муниципалитетов Псковской области изнасилована несовершеннолетняя девочка, поступило 23 августа 2019 года, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ - изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Как следует из сообщения, 20 августа подозреваемый, изнасиловал девочку своих знакомых, оказавшись наедине с ребенком.

Благодаря слаженной работе следователей, сотрудников уголовного розыска территориального отдела полиции, аппарата УМВД России по Псковской области и столичной полиции предполагаемого злоумышленника быстро установили и задержали в столице. Выяснилось, что подозреваемым является пскович, который в последнее время живет и работает в Санкт-Петербурге.

Подозреваемого задержали. Сейчас его допрашивают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU