Легковой автомобиль сбил лося в Псковской области

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-25T11:43:50+03:00

Люди в ДТП не пострадали

Изменить размер текста: A A

Около девяти часов вечера в пятницу, 23 августа, на автомобильной трассе Санкт-Петербург – Псков в районе деревни Сорочкино сбили лося. Об этом сообщает Псковское агентство информации с ссылкой на издание «Питерские заметки».

Отмечается, что водитель не успел среагировать на выбежавшее животное.

Животное погибло на месте, а автомобиль улетел в кювет. Также сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии люди не пострадали. По предварительным данным, авария произошла на неосвещенном участке дороги, поэтому водитель не увидел выскочившего лося.

ИСТОЧНИК KP.RU