Легковой автомобиль сбил лося в Псковской области
Люди в ДТП не пострадали
Фото: Informpskov.ru
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Около девяти часов вечера в пятницу, 23 августа, на автомобильной трассе Санкт-Петербург – Псков в районе деревни Сорочкино сбили лося. Об этом сообщает Псковское агентство информации с ссылкой на издание «Питерские заметки».
Отмечается, что водитель не успел среагировать на выбежавшее животное.
Животное погибло на месте, а автомобиль улетел в кювет. Также сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии люди не пострадали. По предварительным данным, авария произошла на неосвещенном участке дороги, поэтому водитель не увидел выскочившего лося.
ИСТОЧНИК KP.RU