2019-08-25T11:43:50+03:00
Общество

Легковой автомобиль сбил лося в Псковской области

Люди в ДТП не пострадали
Василиса Алексеева
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Фото: Informpskov.ruФото: Informpskov.ru
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Около девяти часов вечера в пятницу, 23 августа, на автомобильной трассе Санкт-ПетербургПсков в районе деревни Сорочкино сбили лося. Об этом сообщает Псковское агентство информации с ссылкой на издание «Питерские заметки».

Отмечается, что водитель не успел среагировать на выбежавшее животное.

Животное погибло на месте, а автомобиль улетел в кювет. Также сообщается, что в дорожно-транспортном происшествии люди не пострадали. По предварительным данным, авария произошла на неосвещенном участке дороги, поэтому водитель не увидел выскочившего лося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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