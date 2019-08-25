Очевидцев устроенного наркоманом-водителем ДТП в Псковском районе просят откликнуться полицейские

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-25T12:54:30+03:00

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Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП в деревне Голубово Псковского района, которое случилось 9 мая этого года. Известно, что В 11 утра мужчина 1981 года рождения опрокинул автомобиль «десятку» в кювет. Инцидент произошел в Хвойном переулке у дома №. Пострадали два пассажира. В крови водителя, устроившего ДТП, позже были обнаружили наркотические вещества.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, очевидцев просят обратиться в районный отдел полиции: Псковский район, деревня Уграда, 19, кабинет №26. Можно позвонить в ОМВД по Псковскому району: 8 (8112) 593-327, 676-872.

ИСТОЧНИК KP.RU