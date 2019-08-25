2019-08-25T19:59:23+03:00
Спорт

Спортивный клуб "Кодокан" откроется в Пскове на Запсковье

Торжественное открытие состоится 31 августа
Василиса Алексеева
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Новый спортклуб откроется на Инженерной.Новый спортклуб откроется на Инженерной.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На улице Инженерной, 76 в Пскове 31 августа в 13:00 откроется спортивный клуб единоборств «Кодокан». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», на торжественном открытии псковичи встретятся с мастерами спорта по дзюдо и самбо, а также их ждут сюрпризы.

Занятия в спортклубе будут проходить под руководством мастера спорта по вольной борьбе и самбо, известного тренера по спортивным единоборствам с большим педагогическим стажем Вячеслава Елькина.

Тренировки в спортклубе будут проходить по современным перспективным методам. Также раз в месяц по субботам открытые тренировки будут проводить воспитанники Вячеслава Елькина: мастера спорта, неоднократные победители мировых и российских соревнований Вероника Иванова, Александра Хомын и Павел Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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