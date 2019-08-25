Житель Новосокольников украл из припаркованного "Мерседеса" 11 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:31 2019-08-25T20:31:46+03:00

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В МО МВД России «Новосокольнический» обратился 27-летний местный житель с заявлением о краже. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он сообщил, что поздним вечером из салона авто «Мерседес», припаркованного у дома на улице Тихмянова в городе Новосокольники, пропали деньги в сумме 11 тысяч рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия позволили полиции установить подозреваемого. Им оказался житель Новосокольников 1986 года рождения, который признался в краже. Мужчина был неоднократно судим за грабежи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.1 «Кража» УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU