Псковскую областную библиотеку закончат ремонтировать к началу зимы

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-26T12:21:54+03:00

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Ремонт в здании Псковской областной библиотеки завершат к декабрю этого года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, управление капстроительства региона объявило аукцион на проведение завершающего этапа реконструкции объекта на улице Профсоюзной.

Подрядные организации могут подать заявки на участие в тендере до 3 сентября. В рамках пятого этапа восстановления здания строителям предстоит переоборудовать системы вентиляции, пожаротушения и электроснабжения, а также выполнить отделочные работы. По новому проекту подрядчик, кроме того, займётся укладкой пола из керамогранитных плит и выполнит монтаж лифта.

Пятый этап реконструкции областной научной библиотеки завершится к декабрю.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Глава региона Михаил Ведерников лично контролирует качество работ в здании областной библиотеки. На завершение ремонта из бюджета Псковской области поступило свыше 11 миллионов. Помимо этого, регион получит ещё 94 миллиона рублей на техническое переоснащение и восстановление здания.

ИСТОЧНИК KP.RU