Как проходят съемки фильма Алексея Учителя в Псковской области, рассказал Михаил Ведерников
Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке фильма Алексея Учителя в Выбутах. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта губернатора в социальной сети «Instagram».
Михаил Ведерников рассказал, что команда Алексея Учителя начала второй этап съемок в Псковской области, который продлится до начала сентября. В фильме играют известные актеры Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак.
- Будем постепенно делать Псковскую область одним из кинематографических центров России! – подытожил губернатор и поблагодарил режиссера за выбор нашего региона в качестве съемочной площадки.
Также глава области напомнил, что в этом году в регионе работает система рибейтов, с помощью которых команда Алексея Учителя сможет вернуть часть средств, затраченных на фильм.
ИСТОЧНИК KP.RU