2019-08-27T10:18:10+03:00
Звезды

Как проходят съемки фильма Алексея Учителя в Псковской области, рассказал Михаил Ведерников

Режиссер обещал привезти картину в Псков после московской премьеры
Алиса Солнцева
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Фото: Instagram.com. Этим летом на территории Псковской области снимают несколько фильмов.Фото: Instagram.com. Этим летом на территории Псковской области снимают несколько фильмов.
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Михаил Ведерников побывал на съемочной площадке фильма Алексея Учителя в Выбутах. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта губернатора в социальной сети «Instagram».

Михаил Ведерников рассказал, что команда Алексея Учителя начала второй этап съемок в Псковской области, который продлится до начала сентября. В фильме играют известные актеры Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак.

- Будем постепенно делать Псковскую область одним из кинематографических центров России! – подытожил губернатор и поблагодарил режиссера за выбор нашего региона в качестве съемочной площадки.

Также глава области напомнил, что в этом году в регионе работает система рибейтов, с помощью которых команда Алексея Учителя сможет вернуть часть средств, затраченных на фильм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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