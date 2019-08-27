2019-08-27T13:44:15+03:00
Общество

Из надписи «Я люблю Гдов» пропало сердце

Утром поставили, а ночью кто-то уже стащил
Алиса Солнцева
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Фото: «Гдовская заря». Видимо, инсталляция нравится жителям так сильно, что кто-то хотел установить ее дома.Фото: «Гдовская заря». Видимо, инсталляция нравится жителям так сильно, что кто-то хотел установить ее дома.
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В Гдове украли «сердце» из инсталляции «Я люблю Гдов». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Псковском агентстве информации со ссылкой на автора инсталляции, сотрудника Центра досуга и культуры в Гдове Татьяну Кочеву.

Надпись выставили в День города утром, а ночью кто-то уже пытался стащить буквы. Как рассказывает Татьяна, директор Центра услышала треск материала и попросила юношей занести инсталляцию в помещение, однако «сердце» к тому моменту уже украли.

На следующее утро Татьяна Кочева обнаружила его под деревом на другом конце крепости.

- Не испорчено, просто грязное и перетоптанное. Кто-то видимо нёс в сторону городской окраины, но не донёс, - рассказала женщина.

Эта надпись появляется в городе в крупные праздники. Три года назад автор выпилила из дерева и покрасила двухметровые буквы инсталляции, и если бы сердце не нашлось, его пришлось бы сделать заново.

Гдовичи хотели бы видеть арт-объект постоянно, но очевидно, что оставить его без присмотра нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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