Компания «Экопром» помогает держать Талабские острова в чистоте

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-27T15:13:27+03:00

Фото: talaby.ru. Около 90 кубометров мусора вывезли с острова Залита в августе.

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Каждый месяц компания «Экопром» вывозит мусор с острова Залита. Жители Талабских островов трепетно к ним относятся и держат в чистоте. Об этом «Комсомольская правда – Псков» узнала из прямого эфира ПАИ-live 27 августа с заместителем главы Псковского района Святослав Колинко.

Он рассказал, что региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов «Экопром» систематически вывозит мусор с острова Залита. Сотрудники компании создали две крытые площадки, где накапливаются твердые коммунальные отходы, и вывозят его раз в месяц, когда жители сообщают о том, что скопилось большое количество отходов. «Экопром» планирует создать дополнительную площадку для сбора мусора.

В летний период на острове много туристов, растет и количество мусора. В августе регоператор уже вывез с острова Залита 90 кубометров.

Также Святослав Колинко отметил, что власти ведут поиск судна, на котором можно будет вывезти мусор со старой свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU