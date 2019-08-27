Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове на три месяца закроют на ремонт

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-27T18:19:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове перекроют на три месяца в связи с ремонтными работами. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ГИБДД управления МВД России по городу Пскову, автомобильное движение будет закрыто на участке дороги от площади Победы до улицы Гражданской. Улицу закроют 5 сентября в 6 утра, реконструкция продлится до 30 ноября.

Участок, на котором ведутся временные работы, можно будет объехать по улицам Советской и Гражданской. Изменит маршрут и общественный транспорт. Автобусы № 2, 6 и 16 поедут от площади Победы на улицу Советскую, далее по улице Вокзальной до остановки «Вокзал». Обратный путь будет проходить по этим же улицам.

Госавтоинспекция просит водителей и граждан учитывать данные изменения и планировать маршрут с наименьшими затратами времени. Вскоре «Псковпассажиравтотранс» предоставит подробную информацию по автобусным маршрутам и остановкам.

ИСТОЧНИК KP.RU