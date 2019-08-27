2019-08-27T18:19:12+03:00
Общество

Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове на три месяца закроют на ремонт

Движение автотранспорта будет временно прекращено
Алиса Солнцева
Поделиться:
Три месяца потерпим, зато по новенькой дороге поедем!Три месяца потерпим, зато по новенькой дороге поедем!Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове перекроют на три месяца в связи с ремонтными работами. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в ГИБДД управления МВД России по городу Пскову, автомобильное движение будет закрыто на участке дороги от площади Победы до улицы Гражданской. Улицу закроют 5 сентября в 6 утра, реконструкция продлится до 30 ноября.

Участок, на котором ведутся временные работы, можно будет объехать по улицам Советской и Гражданской. Изменит маршрут и общественный транспорт. Автобусы № 2, 6 и 16 поедут от площади Победы на улицу Советскую, далее по улице Вокзальной до остановки «Вокзал». Обратный путь будет проходить по этим же улицам.

Госавтоинспекция просит водителей и граждан учитывать данные изменения и планировать маршрут с наименьшими затратами времени. Вскоре «Псковпассажиравтотранс» предоставит подробную информацию по автобусным маршрутам и остановкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковская область примет участие в эко-марафоне «Сдай макулатуру-спаси дерево»
Костяную рукоять ножа XVII века обнаружили псковские археологи
Около 75% юных псковичей занимаются в кружках и секциях
Супружескую пару из Острова зарубили и подожгли в собственном доме
Псковичам рассказали, как собрать ребёнка в школу и не забыть ничего важного
Компания «Экопром» помогает держать Талабские острова в чистоте
Бесплатные экскурсии для псковичей пройдут в рамках фестиваля «Воевода Шуйский»
Житель Красногородского района получил срок за то, что угрожал ножом мальчику
Из надписи «Я люблю Гдов» пропало сердце
На границе псковские сотрудники Россельхознадзора не пустили в страну 25 телят
К 1 ноября дорожные рабочие заменят асфальт на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Петровской
Как проходят съемки фильма Алексея Учителя в Псковской области, рассказал Михаил Ведерников
Нетрезвый грабитель из Бежаницкого района получил срок за кражу телефона
Дело бывшего заместителя губернатора Псковской области направлено в суд
В новом учебном году в школы Псковской области пойдут на 300 первоклассников больше
Псковские СМИ подвели итоги недели: «За ЗОЖ», юбилей, большое интервью и туристическая мекка
В промышленном ангаре на Запсковье произошел пожар
Псевдородственница выманила у великолучанки 4,5 тысячи рублей
Псковский комитет по образованию одобрил программу «кикоинского класса»
В Псковской области поймали нетрезвого автолюбителя из Волгограда
Псков готовится отметить юбилей 76-й десантно-штурмовой дивизии
В Дно завершилось строительство новой школы
В Псковской области определили лидеров по сбору зерновых и масличных культур
Псковскую областную библиотеку закончат ремонтировать к началу зимы
Несовершеннолетнюю псковичку, которая планировала сбежать в Европу, нашли в Бежаницком районе
Псковский прокурор добился обеспечения ребёнка-сироты инвалидным креслом