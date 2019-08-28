2019-08-28T10:23:23+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД обнаружили более 130 недостатков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений Пскова

В Пскове нарушения выявили у 34 школ
Анна БЫСТРОВА
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Все нарушения собственники дорог обязаны устранить за свой счёт до 1 сентября.Все нарушения собственники дорог обязаны устранить за свой счёт до 1 сентября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудники ГИБДД обнаружили 132 недостатка улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений областного центра. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, качество дорог и соответствие всем требованиям оценили в преддверии нового учебного года.

Госавтоинспекция проверила состояние дорог на подъездах к школе, обустройство пешеходных зон, а также установку дорожных знаков и присутствие разметки на проезжих частях. По итогам проверки оказалось, что недочётов нет лишь в Порховском, Дновском, Себежском и Дедовичском районах. В Пскове же улично-дорожная сеть у 34 образовательных учреждений не соответствует нормам.

Самое частое нарушение - зеленые насаждения ограничивают видимость вблизи школ. С этим придётся бороться 25 учреждениям. На «втором» месте отсутствие светофоров. Их нет у 16 школ. А третья частая проблема — потребность в восстановлении дорожных знаков. Все эти нарушения владельцы дорог должны устранить до начала учебного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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