Сотрудники ГИБДД обнаружили более 130 недостатков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений Пскова

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-28T10:23:23+03:00

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Сотрудники ГИБДД обнаружили 132 недостатка улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений областного центра. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, качество дорог и соответствие всем требованиям оценили в преддверии нового учебного года.

Госавтоинспекция проверила состояние дорог на подъездах к школе, обустройство пешеходных зон, а также установку дорожных знаков и присутствие разметки на проезжих частях. По итогам проверки оказалось, что недочётов нет лишь в Порховском, Дновском, Себежском и Дедовичском районах. В Пскове же улично-дорожная сеть у 34 образовательных учреждений не соответствует нормам.

Самое частое нарушение - зеленые насаждения ограничивают видимость вблизи школ. С этим придётся бороться 25 учреждениям. На «втором» месте отсутствие светофоров. Их нет у 16 школ. А третья частая проблема — потребность в восстановлении дорожных знаков. Все эти нарушения владельцы дорог должны устранить до начала учебного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU