В Псковской области вновь снимают «Непутёвые заметки»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-28T11:04:33+03:00

Фото: комитет по туризму Псковской области. В первый день работы в регионе телевизионщики побывали на Талабских островах.

Первый канал побывает в Печорах, Старом Изборске, Пскове и на Талабах

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На территории Псковской области вновь работает съёмочная группа программы «Непутёвые заметки». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «Facebook», коллектив телевизионной передачи будет исследовать уголки региона в период с 27 по 30 августа. Об этом сообщается на официальной странице комитета по туризму Псковской области.

В первый день работы в Псковской области съёмочная группа первого канала побывала на Талабских островах. Там коллектив передачи осмотрел остров Залита и остров Белова. Предполагается, что после этого телевизионщики отправятся на фестиваль народа Сето в деревню Сигово Печорского района, а также познакомятся с псковским кремлём, древней изборской крепостью и ключами Старого Изборска.

Фото: комитет по туризму Псковской области. Псковскую область покажут по Первому каналу.

КСТАТИ

Съёмочная группа телевизионной программы «Непутёвые заметки» уже бывала в Пскове в сентябре 2014 года. По итогам работы Первый канал выпустил ряд передач, в которых рассказал об основных туристических маршрутах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU