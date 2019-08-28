2019-08-28T12:27:45+03:00
Общество

Великолукские школьники получили 100 портфелей с канцелярскими принадлежностями

В городе на Ловати состоялась ежегодная акция
Егор ТИМОФЕЕВ
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Юные великолучане получили всё необходимое для отличной учёбы.Юные великолучане получили всё необходимое для отличной учёбы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В преддверии нового учебного года великолукские школьники получили 100 портфелей с канцелярскими принадлежностями. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в восьмой раз в городе на Ловати при поддержке единороссов прошла акция под названием «Соберём ребёнка в школу»

В рамках мероприятия 27 августа юных великолучан поздравили с началом нового этапа в жизни. Первоклассникам пожелали отличной учёбы и исключительно хороших отметок в дневниках.

- Вы для нас главные люди. Сегодня наш город строится и развивается. Великие Луки являются промышленной, культурной и спортивной столицей региона. Вам в будущем предстоит продолжить все добрые начинания, - заявил глава фракции Сергей Агарёв.

После торжественной части будущих школьников порадовали игровой программой. А в конце мероприятия вручили новенькие портфели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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