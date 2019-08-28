2019-08-28T16:29:02+03:00
Общество

В Печорах открылся детский городок со скалодромом

Площадка разделена на семь дон для взрослых и детей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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ФОТО: администрация Псковской области. При строительстве уникального городка использовались современные безопасные материалы.ФОТО: администрация Псковской области. При строительстве уникального городка использовались современные безопасные материалы.
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На территории паломнического центра города Печоры Псковской области открылся детский городок со скалодромом. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, церемонию открытия приурочили к празднику Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.

В присутствии главы региона, руководителя Печорского района и митрополита Псковского и Порховского юные печеряне перерезали символическую красную ленточку. Тем самым дети открыли уникальный детский городок со спортплощадкой для взрослых и малышей на улице Юрьевской 82а.

ФОТО: администрация Псковской области. Красную ленточку перерезали главные гости праздника - дети.

ФОТО: администрация Псковской области. Красную ленточку перерезали главные гости праздника - дети.

Территория досуга разделена на семь зон. На ней расположились качели для детей, турники и брусья для занятий воркаутом, а также спортивные тренажёры для активных печерян. Своё место заняли футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. Кроме того, отдельную территорию отвели под скалодром. Его конструкция выполнена в форме многогранника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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