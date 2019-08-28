В Печорах открылся детский городок со скалодромом
На территории паломнического центра города Печоры Псковской области открылся детский городок со скалодромом. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, церемонию открытия приурочили к празднику Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.
В присутствии главы региона, руководителя Печорского района и митрополита Псковского и Порховского юные печеряне перерезали символическую красную ленточку. Тем самым дети открыли уникальный детский городок со спортплощадкой для взрослых и малышей на улице Юрьевской 82а.
ФОТО: администрация Псковской области. Красную ленточку перерезали главные гости праздника - дети.
Территория досуга разделена на семь зон. На ней расположились качели для детей, турники и брусья для занятий воркаутом, а также спортивные тренажёры для активных печерян. Своё место заняли футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. Кроме того, отдельную территорию отвели под скалодром. Его конструкция выполнена в форме многогранника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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