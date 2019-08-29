На фестивале в деревне Сигово Печорского района побывали около 400 сето

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-29T10:39:32+03:00

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На международном этнокультурном фестивале в деревне Сигово Печорского района Псковской области побывали около 400 представителей малой народности сето. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 28 августа Печорский район собрал граждан Эстонии и России на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи».

В мероприятии поучаствовали представители малой народности, творческие коллективы и ремесленники. Во время торжественного открытия участники встречи отметили, что на территории фестиваля туристы могут приобщиться к традициям и быту этого удивительного народа. Именно поэтому с каждым годом в деревне Сигово собираются всё больше людей.

В рамках фестиваля прошли парад участников мероприятия и дегустация фирменных блюд сето, состоялись мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и ремесленная ярмарка. В течение дня туристы могли прогуляться пои интерактивным площадкам и окунуться в культуру малой народности.

ИСТОЧНИК KP.RU