2019-08-29T11:04:03+03:00
Общество

Великолучане просят построить собственный аквапарк в городе

«Аквапарк принесёт много радости», - настаивают жители Псковской области
Анна БЫСТРОВА
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Жители Великих Лук просят о собственном аквапарке.Жители Великих Лук просят о собственном аквапарке.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Одна из жительниц города Великие Луки обратилась с просьбой о строительстве аквапарка к губернатору региона Михаилу Ведерникову. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» подобное предложение женщина озвучила на сайте главы Псковской области 28 августа.

Великолучанка посетовала, что в развивающемся городе до сих пор нет своего аквапарка. Ближайшие водные горки можно посетить в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве и в Республике Беларусь. А это, по словам женщины, далеко не бюджетный отдых. Да и не каждому великолучанину по карману такая поездка.

При этом строительство собственных крытых водных горок могло бы быть полезным и для жителей близлежащих малых населённых пунктов. По словам великолучанки, «это респектабельный план».

- Думаю, аквапарк принесёт много радости и развлечения, - заключила жительница Великих Лук своё обращение к Михаилу Ведерникову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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