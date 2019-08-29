В озере Бежаницкого района спасатели обнаружили 50-летнего утопленника из другого региона

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-29T13:12:43+03:00

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В озере Долгое, находящемся в Бежаницком районе Псковской области, спасатели обнаружили тело 50-летнего утопленника. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, о гибели мужчины правоохранительным органам стало известно 24 августа.

На место происшествия выехала группа водолазов-спасателей. Четверо сотрудников МЧС города Великие Луки при помощи специального оборудования пытались найти утопшего. В поисках помогали и добровольцы.

Как выяснили следователи, погибший приехал в Псковскую область погостить. Он выпил, а после отправился на рыбалку, решив не надевать спасательный жилет. Однако во время рыбной ловли мужчина упал с лодки в озеро и утонул.

Погибшего нашли и достали из воды лишь на четвёртые сутки, 28 августа. Правоохранительным органам ещё предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU