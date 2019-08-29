В озере Бежаницкого района спасатели обнаружили 50-летнего утопленника из другого региона
В озере Долгое, находящемся в Бежаницком районе Псковской области, спасатели обнаружили тело 50-летнего утопленника. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, о гибели мужчины правоохранительным органам стало известно 24 августа.
На место происшествия выехала группа водолазов-спасателей. Четверо сотрудников МЧС города Великие Луки при помощи специального оборудования пытались найти утопшего. В поисках помогали и добровольцы.
Как выяснили следователи, погибший приехал в Псковскую область погостить. Он выпил, а после отправился на рыбалку, решив не надевать спасательный жилет. Однако во время рыбной ловли мужчина упал с лодки в озеро и утонул.
Погибшего нашли и достали из воды лишь на четвёртые сутки, 28 августа. Правоохранительным органам ещё предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU