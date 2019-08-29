Директор псковского «Титан-Полимера»: мы обсуждаем возможность перехода на материалы биоразложения

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-29T15:12:43+03:00

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Директор псковского «Титан-Полимера» Герман Петрушенко заверил в том, что в настоящее время организация обсуждает возможность перехода на материалы биоразложения. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», они уступят место трудноразлагающимся полимерам. Об этом руководитель предприятия заявил 29 августа в эфире одной из радиостанций Псковской области.

Как пояснил Герман Петрушенко, материалы биоразложения — это пластик особого типа. В новый материал вживляют бактерию, которая с течением времени способствует разложению пластика. Этот процесс осуществляется при определённом температурном режиме.

Генеральный директор «Титан-Полимера» заявил также о том, что в России пока не развиты технологии переработки. И напомнил, что современный человек потребляет пластик в огромном количестве. Это не только одноразовая посуда, но и ,например, корпуса бытовой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU