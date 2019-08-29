2019-08-29T17:48:15+03:00
Общество

Псковский госуниверситет заключает контракт с новым подрядчиком на строительство кампуса

Предыдущий контракт расторгнут из-за несоблюдения сроков и отсутствия оборотных средств у подрядчика
Василиса Алексеева
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Часть корпусов кампуса должны были сдать к Ганзейским дням в июне.Часть корпусов кампуса должны были сдать к Ганзейским дням в июне.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Строительство кампуса ПсковГУ продолжит новый подрядчик. Как рассказала «Комсомольской правде-Псков» врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, контракт расторгнут с предыдущим подрядчиком - петербургской фирмой «ОпрСтрой» - из-за несоблюдения сроков и объемов работ. В присутствии заместителя министра науки и высшего образования Натальи Бочаровой, визит которой в Псков состоялся в рамках Ганзейской научной конференции в мае, представители «ОпрСтрой» заявили, что у организации отсутствуют оборотные средства для продолжения реконструкции кампуса.

Сейчас Псковский государственный университет выходит на стадию заключения контракта с новым подрядчиком, чтобы ускорить ход работ. Власти региона и учредители вуза согласовали эту крупную сделку.

- Все субподрядные организации остаются на этом объекте, и в настоящее время продолжают работать, - пояснила руководитель вуза.

КОНКРЕТНО

В кампус ПсковГУ превратился самый известный псковский долгострой — гостиница «Интурист, заложенная еще в 80-х года прошлого века. Средства на строительство кампуса опорного вуза в размере 500 млн рублей выделило Правительство РФ. Бывший долгострой не просто достраивают, а превратили в студенческий городок с современной инфраструктурой, которая включает в себя спортзалы зону отдыха, кафе и другие элементы. Студенческий городок раскинулся на площади в более чем 3 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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