Псковичи с улицы Юбилейной пожаловались и.п. главы города на проблемы в доме

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-30T09:53:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители двух домов по улице Юбилейной рассказали исполняющей полномочия главы Пскова Елене Полонской о проблемах многоквартирного здания. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, встреча с жильцами состоялась 29 августа во время поездки в избирательный округ №8.

Псковичи из дома 73а заявили, что в подвале здания скапливается вода. Это порождает неприятный запах и плесень. Представитель управляющей компании отметил, что проблема в трубах, однако, рабочие делают всё возможное, чтобы устранить сырость. Лужи в подвале уже засыпали песком.

Из-за воды в подвале по стене дома поползла плесень.

Посетила Елена Полонская и дом 83а. Его жители недовольны тем, что вокруг здания в дождь стоит вода, и бетонная отмостка вокруг дома уже дала множество трещин. При этом гарантийный срок работ на уложенную отмостку ещё не истёк. И.п. главы города предложила жильцам обратиться в Стройтехнадзор, чтобы там проверили качество работы строителей. Вердикт этого ведомства обяжет подрядчика исправить все недочёты.

ИСТОЧНИК KP.RU