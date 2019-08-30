2019-08-30T10:14:22+03:00
Происшествия

Пскович арестован за изнасилование малолетней падчерицы

От двенадцати до двадцати лет лишения свободы грозит преступнику
Максим Дмитриев
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Фото: pixabay.com. Мужчина признался в совершенном преступлении.Фото: pixabay.com. Мужчина признался в совершенном преступлении.
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33-летний житель Пскова обвиняется в надругательстве над малолетней падчерицей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, 21 августа мать девочки после ссоры с супругом ушла, оставив ребенка с отчимом дома.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина изнасиловал девочку.

Преступника задержали, он заключен под стражу и находится в следственном изоляторе. Пскович обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По данной статье Уголовного кодекса преступнику грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

Задержанный признался в преступлении и рассказал о том вечере.

- Следователи всегда будут остро реагировать на каждый факт такого преступления, принимать исчерпывающие меры по изобличению виновных и изоляции от общества, чтобы исключить возможность рецидива, - добавляет сотрудник следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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