2019-08-30T10:52:49+03:00
Происшествия

В Дедовичском районе наказали нетрезвого жителя, который гонялся с ножом за подростком

Мужчину приговорили к 6 месяцам ограничения свободы
Анна БЫСТРОВА
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Суд посчитал, что подростку действительно угрожала опасность и наказал агрессивного дедовичанина.Суд посчитал, что подростку действительно угрожала опасность и наказал агрессивного дедовичанина.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Дедовичском районе Псковской области наказали нетрезвого жителя, который гонялся с ножом за подростком. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, сотрудники ведомства поддержали государственное обвинение по делу 31-летнего агрессивного местного жителя.

Следствие установило, что ночью 5 июня 2019 года дедовичанин выпивал в своей квартире. На этой почве мужчина повздорил со своим несовершеннолетним соседом. Чтобы напугать подростка и утихомирить его, злоумышленник достал нож и стал угрожать несовершеннолетнему. Это не подействовало. Тогда агрессивный сосед побежал с ножом на подростка.

Потерпевший обратился в полицию. В результате суд признал 31-летнего дедовичанина виновным, так как посчитал, что его угрозы убийством могли осуществиться. Мужчине назначили 6 месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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