В Псковской области спортсмены поборются за победу в региональном первенстве по гребле

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-30T10:51:40+03:00

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На территории Псковской области спортсмены поборются за победу в первенстве Псковской области по гребле на байдарках и каноэ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, мероприятия на базе детско-юношеской спортивной школы «Ника» стартуют 31 августа и 1 сентября.

На старт гребцы выйдут с 11 утра в субботу, а также с 10 утра в воскресенье. Молодым спортсменам предстоит определить лучшего в своих возрастных категориях. В рамках первенства посоревнуются гребцы от 12 до 18 лет не только из Пскова, но и из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Архангельска.

В общей сложности первенство по гребле соберёт порядка 100 спортсменов, которые будут соревноваться в скорости и сноровке на реке Великой. Они выйдут на старт поодиночке и в «двойках».

ИСТОЧНИК KP.RU