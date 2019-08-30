Участок улицы Красноармейская набережная в Пскове перекроют в начале сентября

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-30T11:49:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобильное движение на участке улицы Красноармейская набережная закроется на три дня. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, в связи с ремонтом на улице Юбилейной, прилегающую к ней улицу перекроют от автобусной остановки «Храм Александра Невского» до перекрестка с Юбилейной.

Дорожные работы на участке продлятся с 8 утра 2 сентября до 20 вечера 4 сентября.

На Рижский проспект автобусы пойдут по улице Мирной с выездом на улицу Горького. В направлении Вокзала общественный транспорт проследует по улицам Максима Горького, Розы Люксембург, Народной и Юбилейной.

Дорогу по улице Юбилейной обновят от Рижского проспекта до моста 50-летия Октября. Общая протяженность отремонтированного участка составит 2,5 километра. На восстановление дорожного полотна и другие ремонтные работы выделено 120 миллионов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU