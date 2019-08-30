На Октябрьской площади Пскова водитель иномарки сбила подростка-мотоциклиста

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-30T11:49:54+03:00

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На Октябрьской площади автомобилистка на иномарке нарушила правила и сбила подростка-мотоциклиста. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, авария произошла в центре Пскова в «час-пик» 29 августа.

Около 18.15 вблизи Детского парка 39-летняя владелица автомобиля Mercedes-Benz, двигалась по второстепенной дороге нерегулируемого перекрёстка. Женщина решила «проскочить» и не пропустила 16-летнего мотоциклиста, который ехал по главной дороге. В результате водитель мотоцикла Yamaha врезался в автомобиль.

Молодой человек находился в шлеме, при этом он получил перелом поясничного отдела позвоночника, перелом левой ключицы, тупую травму живота, а также множественные ссадины.

Как сообщил корреспондент «Комсомольской правды-Псков», скорая помощь прибыла практически сразу, так как ехала неподалёку в потоке машин. Молодой человек после аварии находился в сознании, общался с врачами. Его доставили в реанимацию Детской областной больницы.

КСТАТИ

Очевидцы происшествия настаивают на том, что мотоциклист ехал со скоростью 40-50 километров в час. Как отметили в ГИБДД, молодой человек имеет водительское удостоверение категории «А» и по автодороге он двигался по всем правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU