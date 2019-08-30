Новый асфальт появился на дороге до деревни Подборовье Псковского района

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-30T12:44:27+03:00

В Псковском районе отремонтировали ещё одну дорогу.

Ремонт стал возможен благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

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Подрядчик обновил дорожное покрытие в направлении деревни Подборовье Псковского района. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, новый асфальт появился благодаря осуществлению проекта «Безопасные и качественные дороги».

Псковавтодор отремонтировал участок автодороги, объединяющей Санкт-Петербург, Псков, Пустошку и Невель. Помимо нового асфальта подрядная организация обновила водопропускную трубу и облагородила остановку общественного транспорта. Затем строители нанесли дорожную разметку и установили знаки для автомобилистов и пешеходов.

КСТАТИ

В Псковском районе в настоящее время ремонтируют ещё одну дорогу. В направлении «Псков — Ваулино — Торошино» строители уложат 10 километров асфальта, заменят трубы, пропускающие воду, и обустроят автобусные остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU