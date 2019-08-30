Более 900 псковских десантников соберутся на празднование 80-летия дивизии
В торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии поучаствуют более 900 псковских десантников.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, на набережной «Флотской славы» реки Великой ожидаются зрелищные выступления военнослужащих.
Десантники смоделируют захват незаконного вооруженного формирования с форсированием реки Великой на специальных суднах, а разведчики вступят в рукопашный бой.
Для гостей организуют выставку дивизионного вооружения: стрелкового оружия, экипировки, воздушно-десантной техники. Военные приготовят солдатскую кашу и выпекут хлеб на полевой кухне.
Отличившихся военнослужащих представят к государственным и ведомственным наградам.
Закончится торжественная часть концертом коллективов дивизии, города и Псковской области.
КОНКРЕТНО
Зрителей приглашают на набережную «Флотской славы» реки Великой 31 августа в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU