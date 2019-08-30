Более 900 псковских десантников соберутся на празднование 80-летия дивизии

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-30T12:59:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии поучаствуют более 900 псковских десантников.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, на набережной «Флотской славы» реки Великой ожидаются зрелищные выступления военнослужащих.

Десантники смоделируют захват незаконного вооруженного формирования с форсированием реки Великой на специальных суднах, а разведчики вступят в рукопашный бой.

Для гостей организуют выставку дивизионного вооружения: стрелкового оружия, экипировки, воздушно-десантной техники. Военные приготовят солдатскую кашу и выпекут хлеб на полевой кухне.

Отличившихся военнослужащих представят к государственным и ведомственным наградам.

Закончится торжественная часть концертом коллективов дивизии, города и Псковской области.

КОНКРЕТНО

Зрителей приглашают на набережную «Флотской славы» реки Великой 31 августа в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU